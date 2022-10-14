Çin'de Yıllık Üfe Artışı Eylül'de Yüzde 0,9 Oldu Güncel Haberler BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Eylül'de yıllık yüzde 0,9'luk artış gösterdi. BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Eylül'de yıllık yüzde 0,9'luk artış gösterdi. ÜFE, Ağustos'ta yıllık yüzde 2,3 yükselmişti. ÜFE oranı aylık olarak Eylül'de yüzde 0,1 düştü. NBS'den kıdemli istatistikçi Dong Lijuan, sanayi ürünlerinin fiyatlarının, uluslararası ham petrol gibi dökme emtiada yaşanan fiyat düşüşleri nedeniyle geçen ayın tümünde azaldığını söyledi. Cuma günü açıklanan verilerde Çin'de enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) de Eylül ayında yıllık yüzde 2,8 arttığı görüldü. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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