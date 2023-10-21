BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yılın üçüncü çeyreğinde 1,15 milyar kişi trenle seyahat etti.

Çin'de Yılın Üçüncü Çeyreğinde 1,15 Milyar Kişi Trenle Seyahat Etti

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yılın üçüncü çeyreğinde 1,15 milyar kişi trenle seyahat etti. Rakam, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11,6 artışa işaret ediyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül tarihinde yaklaşık 20,1 milyon yolcu tren seyahati yaparak rekor kırdı.

Çin, üçüncü çeyrekteki yoğun seyahat talebiyle başa çıkabilmek için daha fazla treni hizmete sokarak demiryolu hatlarının kapasitesini artırdı.

Üçüncü çeyrekte, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 13,9 artışla günde 10.169 yolcu treni hizmet verdi.