Çin'de Yılın İlk Yarısında Doğal Afetlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıplar 88 Milyar Yuanı Aştı - Haberler

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Çin'de Yılın İlk Yarısında Doğal Afetlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıplar 88 Milyar Yuanı Aştı

Xinhua - Güncel
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Çin'de Yılın İlk Yarısında Doğal Afetlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıplar 88 Milyar Yuanı Aştı

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in doğal afetlerden kaynaklanan doğrudan ekonomik kayıpları 2022'nin ilk yarısında 88,81 milyar yuanı (yaklaşık 13,13 milyar ABD doları) aştı.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in doğal afetlerden kaynaklanan doğrudan ekonomik kayıpları 2022'nin ilk yarısında 88,81 milyar yuanı (yaklaşık 13,13 milyar ABD doları) aştı. Bakanlığın sözcüsü Shen Zhanli düzenlediği basın toplantısında, Çin'de Ocak-Haziran ayları arasında yaşanan başlıca doğal afetlerin seller ve dolu fırtınası olduğunu; kuraklık, dondurucu soğuk, depremler, kar afetleri, orman ve çayır yangınlarının da çeşitli ölçülerde meydana geldiğini söyledi. Söz konusu dönemde doğal afetlerden yaklaşık 39,14 milyon kişi etkilenirken, 178 kişi yaşamını yitirdi veya kayboldu, 1,28 milyon bölge sakini de yer değiştirmek zorunda kaldı. Shen, doğal afetlerden dolayı 18.000'den fazla evin yıkıldığını ve 3,62 milyon hektar ekili alanın zarar gördüğünü sözlerine ekledi.

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Xinhua / Güncel

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