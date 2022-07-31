Çin'de Yılın İlk Yarısında 2.000 Kilometreden Fazla Demiryolu Hizmete Alındı

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Ltd. Şti.'ye göre, Çin genelinde 2022 yılının ilk yarısında toplam 2.043,5 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu hizmete alındı. Şirketin verilerine göre, söz konusu rakam yaklaşık 995,9 kilometrelik yeni hızlı demiryolunu da kapsıyor. Şirket, sadece Haziran ayında 1.462,2 kilometrelik demiryolunun hizmete alındığını ve bunun yılın ilk altı ayında hizmete alınan toplam demiryollarının yüzde 70'inden fazlasını oluşturduğunu açıkladı. Çin Ulaştırma Bakanlığı'na göre Çin, bu yıl toplam 3.300 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu hattı açmayı planlıyor. Geçen yılın sonu itibarıyla Çin'de hızlı demiryolu ağının işletme uzunluğu 40.000 kilometreyi aşmıştı.