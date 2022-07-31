Çin'de Yılın İlk Yarısında 2.000 Kilometreden Fazla Demiryolu Hizmete Alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Yılın İlk Yarısında 2.000 Kilometreden Fazla Demiryolu Hizmete Alındı

Çin'de Yılın İlk Yarısında 2.000 Kilometreden Fazla Demiryolu Hizmete Alındı

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Ltd. Şti.

 - Güncelleme:

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Ltd. Şti.'ye göre, Çin genelinde 2022 yılının ilk yarısında toplam 2.043,5 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu hizmete alındı. Şirketin verilerine göre, söz konusu rakam yaklaşık 995,9 kilometrelik yeni hızlı demiryolunu da kapsıyor. Şirket, sadece Haziran ayında 1.462,2 kilometrelik demiryolunun hizmete alındığını ve bunun yılın ilk altı ayında hizmete alınan toplam demiryollarının yüzde 70'inden fazlasını oluşturduğunu açıkladı. Çin Ulaştırma Bakanlığı'na göre Çin, bu yıl toplam 3.300 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu hattı açmayı planlıyor. Geçen yılın sonu itibarıyla Çin'de hızlı demiryolu ağının işletme uzunluğu 40.000 kilometreyi aşmıştı.

Xinhua / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title