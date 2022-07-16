Çin'de Yılın İlk Yarısında 1,45 Milyardan Fazla Yerli Turist Seyahat Etti

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Cuma günü yayınladığı rapora göre, Çin'de 2022'nin ilk yarısında 1,45 milyardan fazla yerli turist seyahat etti. Bakanlığın raporuna göre, bu seyahatlerin 1,09 milyarı kentli turistler, 364 milyonu kırsal kesimde yaşayanlar tarafından yapıldı. Resmi rakamlar, Çin'in iç turizm gelirinin bu dönemde 1,17 trilyon yuana (yaklaşık 173 milyar ABD doları) ulaştığını gösterdi.

Xinhua / Güncel