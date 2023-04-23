Çin'de Yılın İlk Çeyreğinde 42 Sabit Varlık Yatırım Projesi Onaylandı

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey planlama kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yılın ilk çeyreğinde toplam 280,3 milyar yuan (yaklaşık 41,22 milyar ABD doları) tutarında toplam yatırımla 42 sabit varlık yatırımı projesini onayladı.

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey planlama kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yılın ilk çeyreğinde toplam 280,3 milyar yuan (yaklaşık 41,22 milyar ABD doları) tutarında toplam yatırımla 42 sabit varlık yatırımı projesini onayladı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na göre projeler daha çok yüksek teknoloji, enerji ve su koruma sanayilerinde yer alıyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin ekonomisinin en önemli itici güçlerinden biri olan sabit varlık yatırımları Ocak-Mart döneminde yüzde 5,1'lik istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Sabit varlık yatırımları altyapı, emlak, makine ve diğer maddi varlıklara harcanan sermayeyi kapsıyor.