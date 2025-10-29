Çin'de Yılın İlk 9 Ayında 10,5 Milyon Yeni İstihdam

Çin'de yılın ilk 9 ayında kentlerde 10 milyon 570 bin yeni istihdam yaratıldığı bildirildi.

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2025 için belirlenen istihdam hedefinin yüzde 88'ine ilk 9 ayda ulaşıldı.

Ocak- Eylül 2025 döneminde kentlerde 10 milyon 570 bin yeni istihdam yaratılırken, işsizlik oranı, eylül sonunda önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 5,2 oldu.

Çin hükümeti, marttaki Ulusal Halk Kongresinde 2025'te kentlerde toplam 12 milyon yeni istihdam yaratarak işsizlik oranını yüzde 5,5 civarında tutma hedefi belirlemişti.