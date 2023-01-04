Çin'de Yılbaşı Tatilinde Ekonomi Toparlanma Kaydetti Güncel Haberler BEİJİNG, 4 Ocak 2023 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qianxi kentinde bulunan Xinren Miao kasabasının Huawu köyündeki Miao etnik grubundan insanlarla dans eden turistler, 2 Ocak 2023. BEİJİNG, 4 Ocak 2023 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qianxi kentinde bulunan Xinren Miao kasabasının Huawu köyündeki Miao etnik grubundan insanlarla dans eden turistler, 2 Ocak 2023. Ülke genelinde üç günlük yılbaşı tatilinde turizm, ikram sektörü ve perakende satışlarda güçlü bir toparlanma yaşandı. (Fotoğraf: Luo Dafu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'de Yılbaşı Tatilinde Ekonomi Toparlanma Kaydetti - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.