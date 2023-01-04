Çin'de Yılbaşı Tatilinde Ekonomi Toparlanma Kaydetti
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BEİJİNG, 4 Ocak 2023 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qianxi kentinde bulunan Xinren Miao kasabasının Huawu köyündeki Miao etnik grubundan insanlarla dans eden turistler, 2 Ocak 2023.
BEİJİNG, 4 Ocak 2023 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qianxi kentinde bulunan Xinren Miao kasabasının Huawu köyündeki Miao etnik grubundan insanlarla dans eden turistler, 2 Ocak 2023.
Ülke genelinde üç günlük yılbaşı tatilinde turizm, ikram sektörü ve perakende satışlarda güçlü bir toparlanma yaşandı. (Fotoğraf: Luo Dafu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel