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Çin'de Yılbaşı Tatilinde 52,7 Milyon Yerli Turist Seyahate Çıktı

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Çin'de Yılbaşı Tatilinde 52,7 Milyon Yerli Turist Seyahate Çıktı

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülke, üç günlük yılbaşı tatili sırasında geçen yıla göre yüzde 0,44 artışla 52,7 milyon yerli turist ağırladı.

Çin'de Yılbaşı Tatilinde 52,7 Milyon Yerli Turist Seyahate ÇıktıÇin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Tiande Meydanı'nda fotoğraf çeken turistler, 1 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülke, üç günlük yılbaşı tatili sırasında geçen yıla göre yüzde 0,44 artışla 52,7 milyon yerli turist ağırladı.

Bakanlığa göre tatil sırasında elde edilen turizm gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 26,5 milyar yuana (yaklaşık 3,8 milyar ABD doları) ulaştı.

Bakanlık, Pazartesi günü sona eren tatil sırasında Çin'in kültür ve turizm piyasasının istikrar ve düzenini koruduğunu belirtti.

Bakanlık, seyahate çıkanların özellikle kısa mesafeli turları tercih ettiğini ve gençler arasında buz ve kar aktiviteleri, kamp yapma ve rol yapma oyunlarının popülerliğini koruduğunu kaydetti.

Verilerde ülkenin orta ve uzun mesafeli seyahat rakamlarında istikrarlı bir toparlanma görüldüğünü hatırlatan bakanlık, bazı çevrimiçi seyahat acentelerinin, tatil sırasında eyalet ötesi ve sınır ötesi turizme yönelik bilet rezervasyonlarında belirgin artış bildirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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