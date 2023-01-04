Çin'de Yılbaşı Tatili Sırasında 2,13 Milyardan Fazla Kargo Paketi İşlem Gördü

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Devlet Posta Bürosu Salı günü yaptığı açıklamada, ekspres kargo sektörünün Pazartesi günü sona eren üç günlük yılbaşı tatili sırasında 2,13 milyardan fazla paketin işlemlerini yaptığı ve bunun ülke genelinde kurye hizmetlerinin...

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Linyi'deki bir lojistik merkezinde bir personel paketleri ayırıyor, 11 Kasım 2022. (Fotoğraf: Xu Chuanbao/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Devlet Posta Bürosu Salı günü yaptığı açıklamada, ekspres kargo sektörünün Pazartesi günü sona eren üç günlük yılbaşı tatili sırasında 2,13 milyardan fazla paketin işlemlerini yaptığı ve bunun ülke genelinde kurye hizmetlerinin toparlanmaya başladığının sinyallerini verdiğini söyledi.

Toplamda, geçen yılın aynı tatiline göre yüzde 15,2 artışla 1,06 milyar paket kargo şirketleri tarafından teslim alındı. Büronun verilerine göre, alıcılara teslim edilen paket sayısı yıllık bazda yüzde 11,5 artışla 1,07 milyara ulaştı.

Büro, insanların bu yıl 21 Ocak'ta başlayacak olan Bahar Festivali tatili için de alışveriş yapmaları nedeniyle sektörün yaklaşan yoğun bir döneme hazırlanmaya başladığını söyledi.

Sektör verilerine göre, ülkenin yeni ayarlanan Kovid-19 müdahale politikası hem işin hem de üretimin yeniden başlamasını teşvik ettiğinden, posta ve ekspres posta hizmetleri tarafından gerçekleştirilen teslim alma ve teslim etme işlemleri 4 Aralık'tan bu yana önemli bir büyüme kaydetti.