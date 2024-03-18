Çin'de yerli markaların binek araç satışları arttı

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin'de yerli markaların binek araç satışları yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,7 arttı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre ülkede söz konusu dönemde yaklaşık 2,07 milyon yerli marka binek araç satıldı.

Bu araçların pazar payı geçen yılın aynı dönemine göre 7,6 yüzde puan artarak yüzde 59,9'a yükseldi.

Sadece Şubat ayında 791.000 adet yerli marka binek araç satılırken, bu araçların pazar payı geçen yılın aynı dönemine göre 6,5 yüzde puan artışla yüzde 59,4'e yükseldi.