Çin'de Yerli Marka Binek Araçların Satışları Şubat'ta Yüzde 37,3 Arttı

BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'de otomotiv sektörü verileri, yerli marka binek araçların satışlarının Şubat ayında hızlı şekilde artmaya devam ederek pazar paylarını genişlettiğini gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre ülkede geçen ay, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,3 artışla 873.000 yerli marka binek araç satıldı.

Yerli marka binek araçların iç pazar payı bir yıl öncesine göre 10,1 yüzde puan artarak bu dönemde yüzde 52,8 oldu.

Öte yandan Çin'de yerli marka binek araç satışları 2023'ün ilk iki ayında, pazar payının önceki yılın aynı dönemine göre 7,6 yüzde puan artarak yüzde 52,3'e ulaşmasıyla, 1,63 milyon adedi geçti.