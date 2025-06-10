Çin'de Yeni Ultra Yüksek Gerilim Projesi Faaliyete Geçti

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Yeni ultra yüksek gerilim projesi görüntüleri

Çin'in Xinjiang bölgesinin doğusundaki Hami kenti ile ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ni birbirine bağlayan artı-eksi 800 kilovolt ultra yüksek voltajlı doğru akım iletim projesi faaliyete geçti.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Devlet Şebeke Şirketi'nden salı günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in Xinjiang bölgesinin doğusundaki Hami kenti ile ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ni birbirine bağlayan artı-eksi 800 kilovolt ultra yüksek voltajlı doğru akım iletim projesi resmen faaliyete geçti.

Çin'in enerji kaynakları açısından zengin Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden ülkenin diğer bölgelerine elektrik ileten üçüncü büyük proje olan bu hat, 2.260 kilometre uzunluğunda ve 14,2 milyon kilovat kurulu güç kapasitesine sahip. Projenin toplam kapasitesinin yüzde 70'inden fazlası yeni enerji kaynaklarından oluşuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)