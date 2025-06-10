Çin'de Yeni Ultra Yüksek Gerilim Projesi Faaliyete Geçti

Çin'de Yeni Ultra Yüksek Gerilim Projesi Faaliyete Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Xinjiang bölgesindeki Hami kenti ile Chongqing Belediyesi arasında bağlantı sağlayan 800 kilovolt ultra yüksek voltajlı doğru akım iletim projesi resmi olarak açıldı. Proje, 2.260 kilometre uzunluğunda ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla destekleniyor.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Yeni ultra yüksek gerilim projesi görüntüleri

Çin'in Xinjiang bölgesinin doğusundaki Hami kenti ile ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ni birbirine bağlayan artı-eksi 800 kilovolt ultra yüksek voltajlı doğru akım iletim projesi faaliyete geçti.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin Devlet Şebeke Şirketi'nden salı günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in Xinjiang bölgesinin doğusundaki Hami kenti ile ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ni birbirine bağlayan artı-eksi 800 kilovolt ultra yüksek voltajlı doğru akım iletim projesi resmen faaliyete geçti.

Çin'in enerji kaynakları açısından zengin Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden ülkenin diğer bölgelerine elektrik ileten üçüncü büyük proje olan bu hat, 2.260 kilometre uzunluğunda ve 14,2 milyon kilovat kurulu güç kapasitesine sahip. Projenin toplam kapasitesinin yüzde 70'inden fazlası yeni enerji kaynaklarından oluşuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu

Radar uygulaması işe yaradı mı?İşte bayram tatilinin bilançosu
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok

Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.