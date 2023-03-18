Çin'de Yeni Uhv Enerji Projesinin İnşaatı Başladı

Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletinde 800 kilovoltluk ultra yüksek voltajlı (UHV) doğru akım enerji nakil projesinde inşaat çalışmaları Perşembe günü başladı.

Çin Devlet Şebeke Kurumu (Devlet Şebekesi) tarafından verilen bilgilere göre, projenin 2025 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Beş eyaletten geçecek nakil hattı, Gansu eyaletinin Qingyang kentinden başlıyor ve toplam 926 kilometre mesafe katederek Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Tai'an kentinde sona eriyor.

Toplam 20,2 milyar yuanlık (yaklaşık 2,9 milyar ABD doları) bir yatırım değerine sahip projenin tamamlanmasının ardından Shandong eyaletine yılda 36 milyar kilovat-saatin üzerinde elektrik sağlaması bekleniyor.

Aynı gün, Yumen Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali'nin inşasına da başlandı. Bu santrale her biri 300.000 kilovat kapasiteye sahip dört adet elektrik jeneratörü kurulacak.

Faaliyet geçtikten sonra bu iki proje, yılda 6 milyon ton kömür tasarrufu sağlayabilecek ve karbondioksit emisyonunu yaklaşık 16 milyon ton azaltabilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor.(XHTV)