Çin'de Yeni Ticari Kuruluş Tescilleri Artıyor

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'de yeni ticari kuruluş tescillerinin sayısı yılın ilk 11 ayında artış sergilerken bu durum, elverişli hükümet politikalarına ve ülkenin iş ortamının optimize edildiğine işaret ediyor.

Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından Çarşamba günü açıklanan verilere göre, söz konusu dönemde yıllık yüzde 10,5 artışla 30,2 milyonu aşkın yeni ticari kuruluş kaydedildi.

Yeni şirket tescilleri yüzde 14,6 oranında, serbest meslek tescilleri ise yüzde 8,9 oranında arttı.

İdare, bu yıl Çin'deki ticari kuruluşların istikrarlı şekilde geliştiğini, daha yüksek kalite ve artan kapasite sergilediğini söyledi.