Çin'de Yeni Kurulan Özel İşletmelerin Sayısı İlk Çeyrekte Yüzde 10,7 Arttı

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla yaklaşık 2,039 milyon yeni özel işletme kuruldu.

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla yaklaşık 2,039 milyon yeni özel işletme kuruldu.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin verilerine göre Mart ayı sonu itibariyle kayıtlı özel işletmelerin sayısı 49 milyonu aştı. Bu rakam ülkedeki toplam sayının yüzde 92,3'üne tekabül ediyor.

Söz konusu dönemde bölgesel kalkınma daha dengeli bir hal kazandı. Ocak ile Mart ayları arasında ülkenin iç bölgelerinde kurulan yeni özel işletmelerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 artışla 519.000 oldu. Batı bölgelerinde kurulan yeni özel işletmelerin sayısıysa bir önceki döneme göre yüzde 30,2 artışla yaklaşık 441.000'e ulaştı.

Kovid'den ağır darbe alan "konaklama ve yiyecek-içecek sektörü" ile "kiralama ve ticari hizmetler sektörü" ilk çeyrekte toparlanma sergiledi. Verilere göre konaklama ve yiyecek-içecek sektöründe yeni kurulan özel işletmelerin sayısı yüzde 35,7 ve kiralama ve ticari hizmetler sektöründe yeni kurulan özel işletmelerin sayısı yüzde 15,5 arttı.