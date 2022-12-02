Çin'de Yeni Kurbağa Türü Bulundu
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GUANGZHOU, 2 Aralık (Xinhua) -- Tarihi belli olmayan fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan yeni kurbağa türü Leptobrachella verrucosa sp. nov. görülüyor.
GUANGZHOU, 2 Aralık (Xinhua) -- Tarihi belli olmayan fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan yeni kurbağa türü Leptobrachella verrucosa sp. nov. görülüyor.
Çinli bilim insanlarının bulduğu yeni kurbağa türüyle ilgili bulgular Herpetozoa dergisinde yayımlandı. (Fotoğraf: Guangdong Çevre Koruma Mühendisliği Politeknik Okulu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel