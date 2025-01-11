Çin'de Yeni Karbon Fiber Metro Aracı Hizmete Girdi

QİNGDAO, 11 Ocak (Xinhua) -- CETROVO 1.0 metro aracı, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentindeki Qingdao 1 Numaralı Metro Hattı'nda cuma günü hizmete girdi. Karbon fiber kompozit gövde ve kasaya sahip olan araç, geleneksel metro trenlerine kıyasla daha hafif olduğu için daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.