Çin'de Yeni Karbon Fiber Metro Aracı Hizmete Girdi
Qingdao'da hizmete giren CETROVO 1.0 metro aracı, enerji tasarrufu sağlamak için geleneksel trenlere göre daha hafif bir karbon fiber kompozit gövdeye sahip.
QİNGDAO, 11 Ocak (Xinhua) -- CETROVO 1.0 metro aracı, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentindeki Qingdao 1 Numaralı Metro Hattı'nda cuma günü hizmete girdi. Karbon fiber kompozit gövde ve kasaya sahip olan araç, geleneksel metro trenlerine kıyasla daha hafif olduğu için daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel