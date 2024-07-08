Üye Girişi
Haberler

Çin'de Yeni Enerjili Araç Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de yılın ilk yarısında rekor düzeyde bir artışla 4,397 milyon yeni enerjili araç ilk defa trafiğe çıktı. Yeni kayıtlarla birlikte trafikte kayıtlı yeni enerjili araç sayısı Haziran sonunda 24,72 milyona ulaştı.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk yarısında rekor düzeyde bir artışla 4,397 milyon yeni enerjili araç ilk defa trafiğe çıktı. Polis verilerine göre, yeni kayıtlarla birlikte trafikte kayıtlı yeni enerjili araç sayısı Haziran sonunda 24,72 milyona ulaştı.

Bu rakamlar, yeni kayıtlarda yıllık yüzde 39,41 oranında bir artış olduğunu gösteriyor. 2023'ün ilk yarısında kaydolan yeni enerjili araç sayısı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 41,6 artarak 3,128 milyon olmuştu.

Haziran 2024 itibarıyla, Çin'de kullanımda olan motorlu araç sayısı ise 345 milyonu binek otomobil olmak üzere toplam 440 milyon olarak açıklandı. Ayrıca, yeni enerjili araçların çoğunu tamamen elektrikli otomobillerin oluşturduğu belirtildi. Kullanımda olan 18,13 milyon tamamen elektrikli otomobil, yeni enerjili araçların yüzde 73,36'sını teşkil ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Ekonomi Güncel Haberler

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı

Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı

 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi

Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi

 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş

17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title