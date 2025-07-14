Çin'de Yeni Enerjili Araç Sayısı Hızla Artıyor

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Çin'de 2025'in ilk yarısında trafiğe çıkan yeni enerjili araç sayısı, geçen yıla göre yüzde 27,86 artarak 5,62 milyon adede ulaştı. Bu artış, Ziya hakimiyetinin sürdüğü bataryalı elektrikli araçlarla birlikte ülkenin ulaşım sektöründe temiz enerji dönüşümünün hızlandığını gösteriyor.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de 2025'in ilk yarısında trafiğe çıkan yeni enerjili araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,86 artarak 5,62 milyon adede ulaştı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın pazartesi günü açıkladığı verilere göre söz konusu rakam, Çin'de yarıyıl bazında şimdiye kadarki en yüksek yeni enerjili araç tescil toplamını temsil ediyor. Aynı dönemde gerçekleştirilen tüm yeni otomobil tescillerinin yüzde 44,97'sini oluşturan yeni enerjili araçlar, ülkenin ulaşım sektöründeki temiz enerji dönüşümünün hızlandığını ortaya koyuyor.

2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla, tescil edilen kullanımdaki yeni enerjili araç sayısı 36,89 milyona ulaşarak, ülkenin toplam otomobil filosunun yüzde 10,27'sini teşkil etti.

Bataryalı elektrikli araçlar ise yeni enerjili araç pazarındaki hakimiyetini sürdürerek yaklaşık 25,54 milyonluk toplamla tüm yeni enerjili araçların yüzde 69,23'ünü oluşturdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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