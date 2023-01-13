Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışlarındaki Artışla Otomobil Sektörü 2022'de Güçlü İvmesini Sürdürdü

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'de otomobil pazarı geçen yıl, Kovid-19'un yeniden canlanması, çip kıtlığı ve bataryalarda hammadde maliyetleri gibi olumsuz koşullara rağmen, yeni enerjili araçların (NEV) satışlarının neredeyse ikiye katlanmasıyla güçlü şekilde büyümeyi sürdürdü.

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'de otomobil pazarı geçen yıl, Kovid-19'un yeniden canlanması, çip kıtlığı ve bataryalarda hammadde maliyetleri gibi olumsuz koşullara rağmen, yeni enerjili araçların (NEV) satışlarının neredeyse ikiye katlanmasıyla güçlü şekilde büyümeyi sürdürdü.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Perşembe günü yayınladığı verilere göre, 2022 yılında dünyanın en büyük otomobil pazarında otomobil satışları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 artışla 26,86 milyon adede yükseldi.

Veriler, yalnızca Aralık ayında, ülkenin otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı dönemime göre yüzde 8,4 düştüğünü ancak aylık bazda yüzde 9,7 artarak yaklaşık 2,56 milyon adede ulaştığını gösterdi.

NEV pazarı, artan pazar talebi ve güçlü politika ortamının etkisiyle geçen yıl bir başka parlak performans daha kaydetti.

Çin 2022 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 93,4 artışla yaklaşık 6,89 milyon adet NEV sattı. NEV üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 96,9 artışla yaklaşık 7,06 milyon adet olarak gerçekleşti.

Yeni enerjili araçların patlaması sayesinde, NEV'lerin Çin otomobil pazarındaki pazar payı, 2021'e göre 12,1 puan artışla 2022'de yüzde 25,6'ya ulaştı.

Çin, otomobil satışlarını teşvik etmek ve tüketimi desteklemek için bir dizi destekleyici önlemin bir parçası olarak geçen yıl uygun binek araçlar için alım vergisini yarıya indirdi.

Politika teşviki ve NEV patlaması sayesinde Çin'in binek otomobil pazarı 2022'de istikrarlı bir büyüme kaydetti. Geçen yıl binek otomobil satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,5 artışla 23,56 milyon adet olurken, peş peşe sekizinci yılda da 20 milyon adet eşiği aşıldı.

İhracat da otomobil pazarının büyümesine olumlu katkı sağladı. Çin geçen yıl 3,11 milyon otomobil ihraç etti ve bir önceki yıla göre yüzde 54,4'lük önemli bir artış kaydetti.

Bu hacim, 2021'de ilk kez 2 milyon adedi aşan Çin'in otomobil ihracatı patlamasını daha da ileriye taşıdı ve bu, otomobil sektörü için büyük bir sıçrama oldu.

Birlik, ileriye dönük olarak, genel makroekonomik toparlanmanın yanı sıra tüketimi ve piyasa varlıklarının canlılığını artırmaya yönelik ilgili politikalar göz önüne alındığında, Çin otomobil pazarının 2023'teki beklentilerine olan güvenini dile getirdi.

Birliğe göre, Çin otomobil pazarının 2023 yılında da istikrarlı ve sağlıklı büyüme ivmesini sürdürmesi ve yaklaşık yüzde 3'lük bir artış kaydetmesi bekleniyor.