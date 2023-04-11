Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışları Mart'ta Yüzde 34,8 Arttı

Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışları Mart'ta Yüzde 34,8 Arttı

Güncel Haberler

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği, ülkedeki yeni enerjili araç (NEV) satışlarının, Mart ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 artışla 653.000 adede ulaştığını bildirdi.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği, ülkedeki yeni enerjili araç (NEV) satışlarının, Mart ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 artışla 653.000 adede ulaştığını bildirdi.

Birliğin Salı günü açıkladığı verilere göre, NEV satışları yılın ilk çeyreğinde, bir yıl öncesine göre yüzde 26,2 artarak yaklaşık 1,59 milyon adede ulaştı.

Ülkedeki NEV üretimi ise Mart ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44.8 artışla 674.000 adede yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title