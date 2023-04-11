Çin'de Yeni Enerjili Araç Satışları Mart'ta Yüzde 34,8 Arttı

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği, ülkedeki yeni enerjili araç (NEV) satışlarının, Mart ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 artışla 653.000 adede ulaştığını bildirdi.

Birliğin Salı günü açıkladığı verilere göre, NEV satışları yılın ilk çeyreğinde, bir yıl öncesine göre yüzde 26,2 artarak yaklaşık 1,59 milyon adede ulaştı.

Ülkedeki NEV üretimi ise Mart ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44.8 artışla 674.000 adede yükseldi.