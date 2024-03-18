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Çin'de Yeni Enerjili Araç Piyasaya Giriş Oranı Yüzde 70'e Yaklaşacak

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Çin'de yeni enerjili binek araçların piyasaya giriş oranının 2030 yılına kadar yüzde 70'e yaklaşacağı ve Çinli otomobil şirketlerinin dünya genelindeki ilk on satıcı arasında yer alacağı öngörülüyor.

Kısa süre önce yayımlanan bir rapor, Çin'de yeni enerjili binek araçların piyasaya giriş oranının 2030 yılına kadar yüzde 70'e yaklaşacağını ve Çinli otomobil şirketlerinin dünya genelindeki ilk on satıcı arasında yer alacağını gösterdi.

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Dünya genelindeki yeni enerjili binek araç satışlarının 2030 yılına kadar 39 milyon adedi aşacağı tahmin ediliyor. Böylece yeni enerjili binek araçların piyasaya giriş oranı 2023 yılında 13 milyon adedi aşkın satış rakamı ile yaklaşık yüzde 20 iken, 2030'a kadar yaklaşık yüzde 50 seviyesine çıkacak.

Pazar günü Beijing'de sona eren 2024 Çin EV100 Forumu'nda yeni enerjili araç sektöründe faaliyet gösteren düşünce kuruluşu China EV100 ve McKinsey & Company tarafından yayımlanan "2030'a Doğru: Küresel Elektrikli Araç Sektörünün Gelişimine Bir Bakış" başlıklı rapora göre, son on yılda küresel yeni enerjili araç sektöründe özellikle piyasa görünümü, tüketici tercihleri, teknolojik kabiliyetler ve tedarik zinciri sistemleri açısından benzeri görülmemiş değişiklikler yaşandı.

Raporda, küresel yeni enerjili araçların yaygınlaşma oranındaki hızlı artışa rağmen, yeni enerjili araç gelişiminde bölgesel farklılıkların giderek daha belirgin hale geldiği belirtildi.

Rapora göre 2030 yılına kadar yeni enerjili binek araçların piyasaya giriş oranının Avrupa Birliği'nde yüzde 65'e ulaşması, Güney Kore'de yüzde 55'i aşması ve ABD'de yüzde 50'nin üzerine çıkması bekleniyor.

Buna karşın söz konusu oranın Japonya'da yüzde 27, Hindistan'da yüzde 10, Güneydoğu Asya'da yüzde 30 ve Latin Amerika'da yüzde 14 olacağı tahmin ediliyor.

Raporda, Çin'de yeni enerjili binek araçların piyasaya giriş oranının 2030 yılına kadar yüzde 70'e yaklaşacağı ve Çinli otomobil şirketlerinin dünya genelindeki ilk on satıcı arasında yer alacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nda Enerji Teknolojileri Sorumlusu olan Timur Gül, video mesajıyla katıldığı forumda, "Çin pazarı, daha çok teknoloji inovasyonu ve tüketici tercihleri tarafından yönlendirilen yeni bir ticarileşme aşamasına girdi" dedi.

Raporda, yeni enerjili araç sektöründeki hızlı gelişmenin, yeni enerjili araçların elektrifikasyonuna ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan batarya ve motorlardaki daimi teknolojik inovasyonla yakından ilişkili olduğu vurgulandı.

Raporda, akıllı sürüş ve üretken yapay zeka gibi gelişmiş teknolojiler sayesinde yeni enerjili araçların daha iyi akıllı hizmet deneyimi sunduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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