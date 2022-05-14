Çin'de Yeni Enerjili Araç Bataryası Üretimi İlk 4 Ayda Yüzde 180'nin Üzerinde Arttı - Haberler

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'deki sektör verilerine göre ülkede yeni enerjili araç (NEV) bataryalarının üretimi, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 183,5'lik artışla 129,6 gigavat-saate çıktı. Çin Otomotiv Batarya İnovasyon Birliği'nin verilerine göre Ocak-Nisan döneminde ülkede 81 gigavat-saatlik lityum demir fosfat batarya üretildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 283,1'lik bir artışa işaret ediyor. Üçlü lityum bataryaların üretimiyse yıllık bazda yüzde 97,2'lik artışla 48,3 gigavat-saate ulaştı. Söz konusu dönemde Çin'de üretilen elektrikli araçlara geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104,1'lik artışla toplam 64,5 gigavat-saatlik batarya monte edildi. Sadece Nisan ayında NEV bataryalarının üretimi, Mart ayına göre yüzde 26,1'lik düşüşle 29 gigavat-saat oldu. Çin Binek Otomobil Derneği'nin bildirdiği verilere göre geçen ay Çin'de NEV perakende satışları, Kovid-19 vakalarındaki yeniden artışlara rağmen yıllık bazda yüzde 78,4'lük artışla 282.000 adede çıktı.

Xinhua / Güncel