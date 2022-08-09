Çin'de Yeni Enerji Sektörü, Karbon Hedeflerine Ulaşabilmek İçin Tam Faaliyet Halinde

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de büyük ölçekli rüzgar ve fotovoltaik enerji üslerinin inşası hızlanırken, yeni enerji sektörünün, ülkenin "çift karbon" hedeflerini tutturma çabaları kapsamında bu yıl daha büyük bir büyüme potansiyeline sahip olması bekleniyor. Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de, Çin Huadian Şirketi tarafından toplam 1 milyon kilovat kurulu kapasiteye sahip bir rüzgar enerjisi ve fotovoltaik üssü inşası tüm hızıyla devam ediyor. Hükümet tarafından yeşil ışık yakılan büyük ölçekli rüzgar ve fotovoltaik enerji üslerinin ilk partisi olan projenin, tamamlandıktan sonra 2,5 milyar kilovat-saat yeşil elektrik üretmesi, ayrıca 830 bin ton standart kömür tüketiminden tasarruf etmesi ve karbon emisyonlarını 2,1 milyon ton azaltması bekleniyor. Bu tür projelerin ilk partilerinin tümünün temeli şu ana kadar atılmış durumda. Moğolistan, Ningxia, Xinjiang, Qinghai ve Gansu'da kurulacak üsleri içeren ikinci parti için ise liste yayınlandı.

BÜYÜME İÇİN CİDDİ BİR ALAN

Uzmanlar, yeni enerji üslerinin desteklenmesinin yeni enerji sektörünün gelişmesini önemli ölçüde hızlandıracağı görüşünde. Ulusal Enerji İdaresi'nin verileri, Çin'in kurulu rüzgar ve fotovoltaik gücü kapasitesinin 2022'nin ilk yarısında 12,94 milyon kilovat ve 30,88 milyon kilovat ekleyerek toplam yeni kapasitenin, sırasıyla yüzde 18,7'sini ve yüzde 44,7'sini oluşturduğunu gösterdi. Çin Elektrik Konseyi Uzmanı Jiang Debin, ülkenin "çift karbon" hedeflerinin güdümünde olan yeni enerji sektörünün, fazla kapasite üretmeden yüksek kullanım oranına sahip az sayıdaki sektörden biri haline geldiğini söyledi. China Elektrik Enerjisi Planlama ve Mühendislik Enstitüsü analistlerinden Su Xinyi, yeni enerji sektörünün yılın ikinci yarısında hızlı genişlemeye devam edeceğini kaydetti. Su, Çin'de yeni kurulan rüzgar ve fotovoltaik enerji kapasitesinin tüm yıl boyunca 100 milyon kilovatı aşmasının beklediğini, iki enerji kaynağı tarafından üretilen enerjinin tüketiminin de toplam enerji tüketiminin yüzde 12,2'sinin üzerine çıkacağının tahmin edildiğini belirtti.

VERİMLİ KULLANIM

Şirketler, enerji tedarik kapasitesini artırmanın yanı sıra yeni enerji tüketiminin verimliliğini artırmak amacıyla ultra yüksek gerilim de dahil olmak üzere projelerdeki yatırımları da ikiye katlamayı planlıyor. Çin Devlet Elektrik Şebekesi Teşkilatı, yeni bir enerji tüketim sistemi inşa etmek için 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde (2021-2025) elektrik şebekesine 2,4 trilyon yuan (yaklaşık 354,53 milyar ABD doları) harcamayı planlıyor. Güney Çin Elektrik Şebekesi, bu yıl 125 milyar yuan sabit kıymet yatırımı yapmayı planlıyor. Bu yatırımlar yeni enerji iletimi ve pompajlı hidroelektrik projeleri için kısmen enerji şebekesi projelerinin yapılmasının desteklenmesine yöneltilecek. Çin Elektrik Enerjisi Planlama ve Mühendislik Enstitüsünün verileri, ülkedeki yeni enerji sektörünün yılın ilk yarısında yüksek düzeyde bir kullanım verimliliği sağladığını gösterdi. Rüzgar enerjisinin Haziran sonu itibarıyla ülke genelinde kullanım oranı yüzde 95,8 iken, fotovoltaik enerjinin kullanım oranı ise yüzde 97,7 olarak gerçekleşti.