Çin'de Yeni Eğitim-öğretim Yılı Hazırlıkları Sürüyor Güncel Haberler BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Haidian semtindeki RDFZ (Çin Renmin Üniversitesi'ne Bağlı Lise) Deneysel İlkokulu'ndaki ders tahtasına hoş geldiniz ifadesini yazan bir öğretmen, 30 Ağustos 2022. BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Haidian semtindeki RDFZ (Çin Renmin Üniversitesi'ne Bağlı Lise) Deneysel İlkokulu'ndaki ders tahtasına hoş geldiniz ifadesini yazan bir öğretmen, 30 Ağustos 2022. Haidian semtindeki Zhongguancun bölgesinde bulunan okullar, yaklaşan yeni sömestr için tam hazırlık yapmak üzere personel organize etti. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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