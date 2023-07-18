Çin'de Yeni Bir Tatlı Su Yengeci Türü Keşfedildi

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yaşayan, doğa ve biyoloji meraklısı Zhang Yixuan, yeni bir tatlı su yengeci türü keşfetti. Keşif, kısa süre önce ZooKeys adlı bilimsel dergide yayımlandı.

17 yaşındaki Zhang, geçen yıl Rongxian ilçesindeki bir dereyi araştırırken benzersiz özelliklere sahip birkaç yengeç buldu.

Dikkatli gözlem ve kapsamlı literatür taramasının ardından Zhang, morfolojilerindeki belirgin farklılıklara dayanarak daha önce tanımlanmamış bir yengeç türü bulduğundan şüphelendi.

Zhang daha sonra Nanchang Üniversitesi'nde uzman olan Zou Jiexin ile temasa geçti ve yengeçlerin yaşam alanı, kökeni ve genetik bilgileriyle ilgili yapılan araştırmanın ardından bunun yeni bir tür olduğu teyit edildi: Sinolapotamon cirratum sp.nov.

Sinolapotamon cinsi türünü 3'ten 5'e çıkaran keşif, Guangxi'deki tatlı su yengeci türü sayısını toplamda 43'e yükseltti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)