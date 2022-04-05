Çin'de Yazılım Sektörünün Geliri Çift Haneli Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Bakanlığa göre, sektör geliri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6'lık artışla 1,18 trilyon yuana (yaklaşık 185,8 milyar ABD doları) ulaşarak, son iki yılın aynı dönemindeki ortalama büyüme oranının 8 yüzde puan üzerinde gerçekleşti. Sektörün Ocak-Şubat döneminde elde ettiği toplam kar ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalarak 133,2 milyar yuan oldu. Dağılıma bakıldığında, bilgi teknolojileri hizmetlerinin birleşik geliri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 770,3 milyar yuana ulaşırken, sektörün toplam gelirlerinin yüzde 65,3'ünü oluşturdu. Bu hizmetler içinde e-ticaret platformu teknik hizmetlerinin geliri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,8 artarken, endüstriyel internet platformu hizmetlerinin geliri ise önceki yıla göre yüzde 16,6 arttı.

Xinhua / Güncel