Çin'de Yazılım Sektörü, 2022'nin İlk 11 Ayında Ciddi Gelir Artışı Kaydetti

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin'deki resmi verilere göre, ülkedeki yazılım sektörü 2022'nin ilk 11 ayında iş gelirleri açısından hızla genişledi.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verileri, 2022'in ilk 11 ayındaki toplam gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla yaklaşık 9,47 trilyon yuan (yaklaşık 1,36 trilyon ABD doları) olduğunu gösterdi.

Bu sektördeki şirketler, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 1,1 trilyon yuanın üzerinde birleşik kar elde etti.

Bilgi teknolojisi hizmetlerinden elde edilen gelir yılın ilk 11 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artışla 6,15 trilyon yuana ulaştı.