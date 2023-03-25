Çin'de Yaz ve Sonbaharda Daha Fazla Uluslararası Yolcu Uçuşu Gerçekleşecek

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) Çin'de bu yaz-sonbahar havacılık sezonu için planlanan, geliş-gidiş uluslararası yolcu uçuş sayısının geçen yıla göre önemli ölçüde artacağını söyledi.

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) Çin'de bu yaz-sonbahar havacılık sezonu için planlanan, geliş-gidiş uluslararası yolcu uçuş sayısının geçen yıla göre önemli ölçüde artacağını söyledi.

Cuma günü yaptığı açıklamada CAAC, 26 Mart'tan 28 Ekim'e kadar, yerli ve yabancı havayollarının Çin'den dünyadaki 101 şehre haftalık 6.772 giden yolcu uçuşu ve 79 yabancı şehirden Çin'e 3.808 gelen yolcu uçuşu ile haftada 14.702 uluslararası yolcu veya kargo uçuşu planladığını belirtti.

CAAC verilerine göre, geçen yılın havacılık sezonuna kıyasla bu yıl Çin ana karası ile Hong Kong arasında planlanan haftalık yolcu ve kargo uçuşları yüzde 35,44, ana kara ile Taiwan arasındaki uçuşlar ise yüzde 21,52 artacak. Ana kara ile Makao'yu birbirine bağlayan yolcu uçuşları geçen yıla göre yüzde 32,85 büyüyecek.

CAAC, uluslararası yolcu uçuşlarının güvenliklerinin sağlanarak düzenli bir şekilde devam etmesi için Kovid-19'un B Sınıfı bulaşıcı bir hastalık olarak yönetimine dayalı önlemlerini de zamanında açıklayacağını kaydetti.