Çin'de Yaz Tatili Seyahatinde Tren Kullanımı Artıyor

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de yaz tatili seyahat yoğunluğunun başladığı 1 Temmuz'dan 23 Ağustos'a kadar 823 milyon kişi tren ile seyahat etti.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi tarafından pazar günü açıklanan verilere göre rakam, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,4 artışa işaret ediyor.

Verilere göre bu dönemde trenle yolculuk eden kişilerin günlük ortalaması 15,23 milyon oldu.

Yaz tatili seyahat dönemi, üniversite öğrencilerinin evlerine dönmesi ve tatilde aile ve turistik seyahatlerin artmasıyla demiryolu ağı için genellikle yoğun geçiyor.

Şirket, artan talebi karşılamak için bir dizi önlem alındığını bildirdi. Önlemler arasında seyahat hizmetlerini iyileştirmek için yerel kültür ve turizm gruplarıyla işbirliği ile popüler güzergah ve tercih edilen zaman dilimlerinde kapasitenin artırılması yer alıyor.