Çin'de Yaz Seyahat Yoğunluğu Bekleniyor: 953 Milyon Demiryolu Seyahati

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'de salı günü başlayacak olan yaz seyahat yoğunluğu sırasında 953 milyon demiryolu seyahati gerçekleşmesi bekleniyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bu yılki yaz seyahat yoğunluğu döneminde demiryoluyla yapılacak seyahatlerin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artacağı tahmin ediliyor.

Üniversite öğrencilerinin evlerine döndüğü ve aile ziyaretlerin yapıldığı dönem olan seyahat yoğunluğu, demiryolları ağı için genellikle yoğun bir sezon olarak biliniyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, bu yılki yaz seyahat yoğunluğunun 1 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar 62 gün süreceğini ve bu dönemde günlük ortalama 15,37 milyon yolcu seyahati yapılmasının beklendiğini belirtti.

Şirket, artan talebi karşılamak için ek tren seferlerinin planlayacağını ve ülke genelinde günlük ortalama 11.500 yolcu treni seferinin yapılacağını kaydetti.