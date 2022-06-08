Çin'de Yaz Hasadı Gıda Güvenliğini Sağlayacak Seviyeye Ulaştı - Haberler

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Çin'de Yaz Hasadı Gıda Güvenliğini Sağlayacak Seviyeye Ulaştı

Xinhua - Güncel
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Çin'de Yaz Hasadı Gıda Güvenliğini Sağlayacak Seviyeye Ulaştı

JİNAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Xingtai şehrinin Sansi kasabasına bağlı Xisong köyünde buğday tarlalarında çalışan biçerdöverler görülüyor, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

JİNAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Xingtai şehrinin Sansi kasabasına bağlı Xisong köyünde buğday tarlalarında çalışan biçerdöverler görülüyor, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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