Çin'de Yaz Hasadı Gıda Güvenliğini Sağlayacak Seviyeye Ulaştı - Haberler

Çin'de Yaz Hasadı Gıda Güvenliğini Sağlayacak Seviyeye Ulaştı JİNAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Xingtai şehrinin Sansi kasabasına bağlı Xisong köyünde buğday tarlalarında çalışan biçerdöverler görülüyor, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua) JİNAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Xingtai şehrinin Sansi kasabasına bağlı Xisong köyünde buğday tarlalarında çalışan biçerdöverler görülüyor, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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