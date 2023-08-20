Çin'de Yaylalarda Yetişen Arpanın Hasadı Başladı
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LHASA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Banbar ilçesinde yaylada yetiştirilen arpanın hasadını yapan çiftçiler, 18 Ağustos 2023. Banbar ilçesinin yaylalarında arpa ve otlaklar hasat sezonuna girmiş durumda.
LHASA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Banbar ilçesinde yaylada yetiştirilen arpanın hasadını yapan çiftçiler, 18 Ağustos 2023.
Banbar ilçesinin yaylalarında arpa ve otlaklar hasat sezonuna girmiş durumda. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel