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Çin'de yaşlı bakım kurumlarında solunum yolu hastalıkları önleme ve kontrol durumu istikrarlı ilerliyor

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Çin Sivil İşler Bakanlığı'na bağlı Yaşlı Bakım Hizmetleri Departmanı, yaşlı bakım kurumlarında solunum yolu hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü için önlemler aldıklarını açıkladı.

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'de yaşlı bakım kurumlarında solunum yolu hastalıkları önleme ve kontrol durumu genel anlamda istikrarlı ilerliyor.

Çin Sivil İşler Bakanlığı'na bağlı Yaşlı Bakım Hizmetleri Departmanı Yardımcı Direktörü Li Banghua, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında yaşlı bireylerin çoğunun altta yatan sağlık sorunları ve zayıf bağışıklık sistemleri bulunduğu dikkate alındığında, yoğun nüfuslu yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar başta olmak üzere yaşlılar arasında kışın solunum yolu hastalıklarında en yoğun dönemin yaşandığını kaydetti.

Li, yaşlı bakım tesislerindeki yaşlıların korunmasını güçlendirmek üzere bakanlığın bir dizi önlem aldığını belirtti.

Alınan önlemler arasında, potansiyel olarak kümelenmiş vakaları ele almak üzere etkin acil durum planları geliştirilmesi ve tesislerdeki yaşlı bireyler ile personelin solunum yolu hastalıkları konusunda bilinçlendirilmesi de yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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