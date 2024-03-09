Üye Girişi
Haberler

Çin'de yaşayan Türk öğrenci Çin Bahar Bayramı'nı muhteşem bir deneyim olarak değerlendirdi

Güncelleme:

Çin'de yaşayan Melik Can Şahin, Çin Bahar Bayramı'nı arkadaşlarıyla birlikte kutlayarak unutulmaz bir deneyim yaşadığını belirtti. Melik, Çin'in renkli geleneksel festivallerini anlamaya başladığını ve Çin kültürünü daha iyi deneyimlemek için Çin'de eğitim görmeyi tercih ettiğini söyledi. Ayrıca, Çin'deki yaşam kalitesinin yüksek olduğunu ve rahat bir yaşam tarzını sevdiğini ifade etti.

LANZHOU, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'de yaşayan Melik Can Şahin, bu sene mezuniyetinden hemen önce tam anlamıyla muhteşem bir Çin Bahar Bayramı deneyimi yaşadığını söyledi. 26 yaşındaki Melik, Lanzhou Üniversitesi'nin Çin Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nde Yabancılara Çince Öğretimi bölümünde yüksek lisans yapıyor.

Bu sene Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde Çin'deki üçüncü Bahar Bayramı'nı geçiren Melik, bu bayramın kendisi için önceki deneyimlerden çok daha farklı olduğunu ve gerçek anlamını bulduğunu belirtiyor.

Çin Yeni Yılı arifesinde davet üzerine Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'da yaşayan arkadaşının evine girer girmez sıcak bir karşılamayla kucaklandığını ifade eden Melik, boynuna parlak kırmızı bir atkı bağlandığını ve ejderha şeklinde şirin bir bez bebek verildiğini anlattı. Çin kültüründe kırmızının neşe, uğur ve iyi şansı simgelediğini söyleyen arkadaşı, kırmızı atkı bağlamanın, tüm Bahar Bayramı'nın sıcaklık ve neşesini kucaklamak anlamına geldiğini ve bayrama muhteşem bir tören havası verdiğini ifade etmiş.

Melik, Çin'de eğitim alarak geçirdiği yıllarda Çin'in renkli geleneksel festivallerini giderek daha çok anlamaya başladığını dile getiriyor. "Bahar Bayramı, hiç kuşkusuz bu festivallerin en değerli ve en yaygın olanı ve bu önemli ve en büyük bayramı Çinli dostlarımla beraber kutlayabildiğim için hem heyecanlıyım hem de minnettarım" ifadelerini kullanan Melik, bu derin dostluk ve unutulmaz deneyimin, hayatında değerli bir anı olarak kalacağını söyledi.

Öte yandan Çin'deki yaşantısından da bahseden Melik,"Çin'de yaşam kalitesi son derece yüksek ve rahat. Sadece bir cep telefonuyla, giyecek, yiyecek, barınma ve ulaşım gibi tüm günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz" diyor ve bu rahat yaşam tarzını sevdiğini sözlerine ekliyor.

Bahar Bayramı arifesinde arkadaşlarıyla televizyonun önüne kurulan Melik, sıcak ve ahenkli bir atmosferde Bahar Bayramı Galası'nı seyrederek beraber hazırladıkları lezzetli bir yemeğin tadını çıkarmışlar. İlk olarak Bahar Bayramı'nın geleneksel anlamı konusunda sohbet eden gençler daha sonra Çin'in sosyal alanda kaydettiği ilerleme hakkında konuşmuş ve Yeni Yıl'a ilişkin dilek ve beklentilerini paylaşmışlar.

O geceki sohbetlerinden bahseden Melik, Çin'e derinden bağlandığını, Çin yemeklerini ve kültürünü sevdiğini, Çin'i daha iyi deneyimleyip anlayabilmek için Çin'de eğitim görmeyi tercih ettiğini arkadaşlarına da anlattığını belirtiyor. Genç adam, Çin'deki dört yıllık eğitimi sırasında Gansu eyaletinin Dunhuang kentini, Guangdong eyaletinin Guangzhou kentini, Shanghai ve Beijing'i ziyaret etmiş. Kuzeybatıdaki geniş çöllerden doğunun canlı kentlerine, güneyin tropik tatlarından kuzeyin antik cazibesine kadar Melik, gittiği her yerde Çin'in muhteşem geleneksel kültürünün büyüsünü derinden hissettiğini ifade ediyor.

Özellikle Dunhuang'taki Mogao Grottolarını ziyaret ederken, zamanda yolculuk yapıp binlerce yıl öncesindeki insanlarla ruhani bir diyaloğa giriyormuş gibi hissettiğini arkadaşlarına aktaran Melik, Çin ulusunun uzun tarih ve kültürel mirasını anlatan bu antik duvar resimleri ve heykellerinin, Çin kültürüne olan hayranlığını daha da artırdığını anlatmış.

Melik, "Bu yıl mezun olacağım ve iş aramaya başlayacağım. Shanghai'yi seviyorum, çünkü kapsayıcı, kucaklayıcı, gelişmiş ve modern bir şehir. Orada iş bulmayı umuyorum" diyor.

Arkadaşları da, Çin'de teknolojik inovasyon, kültürel ve ekonomik refah gibi birçok alanda çok fazla gelişim fırsatı olduğunu ve onun gibi yabancılar için büyük imkanlar sunduğunu söyleyerek Melik'i bu konuda cesaretlendirmiş. Sohbetleri sırasında ona kırmızı bir zarf veren arkadaşı, çok çalışmaya devam etmesi ve hayalini en kısa sürede gerçekleştirmesi için Melik'i yüreklendirmiş. Çin geleneğine göre Ay Yeni Yılı'nda, arkadaşlara ve aileye, yeni yıl için iyi dilekleri ve şansı temsil eden ve içinde para bulunan bu kırmızı zarfı ilk kez aldığını belirten Melik, son derece şaşırdığını ve bunun kendisi için çok büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Son olarak yaşadığı deneyimi özetleyen Melik, "Bu Bahar Bayramı, benim için kesinlikle mükemmel geçti. Çin Yeni Yılı adetlerini ve kültürel geleneklerini yakınen yaşadığım için şanslıyım. Bu deneyim, benim Çin'i daha iyi anlayıp daha çok sevmemi ve Çin halkının sıcaklık ve dostluğunu daha derinden hissetmemi sağladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Bahar Bayramı Kültür Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Charlotte Hornets Brooklyn Nets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Clippers Chicago Bulls NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 9 Mart Üç Kız Kardeş 78. bölüm CANLI İZLE! Kardeşlerim CANLI izle! ATV Kardeşlerim 120. bölüm full HD canlı yayın izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 9 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! DEM Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gürsu adayı Rabia Toktaş kimdir? Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 130. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? DEM Parti Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gemlik adayı Hadice Ateş kimdir? DEM Parti Balıkesir Gömeç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Gömeç adayı Abdurrahim Yıldırım kimdir? DEM Parti Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Edremit adayı Harika Şişmanlar kimdir? DEM Parti Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Burhaniye adayı Asuman Bal kimdir? DEM Parti Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Ayvalık adayı Seçkin Süslü kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title