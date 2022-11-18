Çin'de Yaşayan Rus Vatandaşının Gözünden Çin'in Pandemiyle Mücadele Politikası

34 yaşındaki olan ve Çin'de yaşayan Rus vatandaşı Galieva Olga, kocası ve iki çocuğuyla birlikte Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yaşıyor.

34 yaşındaki olan ve Çin'de yaşayan Rus vatandaşı Galieva Olga, kocası ve iki çocuğuyla birlikte Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yaşıyor.

Bir zamanlar sağlık çalışanı olan Olga, kendi topluluğunda Kovid-19 ile mücadeleye yardım etmesi gerektiğini hissetti ve 2020'de nükleik asit testi ekibinde çalışmaya gönüllü oldu.

Olga'ya göre, Çin'in insanlara öncelik veren pandemiyle mücadele politikası, insanların yaşamları üzerindeki etkiyi en aza indirecek şekilde optimize edildi.

SES (Çince): GALİEVA OLGA, Harbin'de yaşayan Rus gönüllü

"12 yıldır Çin'deyim. 2020'de Harbin'de doğrulanmış Kovid-19 vakaları olduğunda, topluluğum gönüllü arıyordu. Bu yüzden kocama başvurabilir miyim diye sordum. Yabancı olduğum için gönüllü olup olamayacağımdan emin değildim, kocam 'denemelisin' dedi. Bu yüzden topluluk ofisine gittim ve başvurum onaylandı.

Çin'in politikaları sadece insanların sağlığını korumakla kalmıyor, aynı zamanda insanların günlük yaşamlarını da güvence altına alıyor. Şu anda yaptırdığımız nükleik asit testleri de insanların sağlığı için alınan tedbirler arasında yer alıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Harbin kentinden bildiriyor. (XHTV)