Çin'de Yaşayan Rus Öğretmen Kendini İki Kültür Arasındaki Alışverişi Teşvik Etmeye Adadı

Fomenko Ekaterina, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Qingdao'daki Çin Petrol Üniversitesi'nde (Huadong) ders veriyor.

SES 1 (Çince): FOMENKO EKATERİNA, Çin'in doğusunda yer alan Çin Petrol Üniversitesi'nde yabancı dil öğretmeni:

"Herkese merhaba, benim adım Fomenko Ekaterina. Çince adım 'Kajia'. Rusya'dan geldim. Çin'in doğusundaki Çin Petrol Üniversitesi'nde Rusça öğretmeniyim ve dış ilişkiler uzmanıyım. 16 yıldır Çin'de yaşıyorum. Çok küçük yaşlarda Çince öğrenmeye başladım ve çocukluğumdan beri Çin kültürüne ilgi duydum. Aynı zamanda Çin geleneksel kültürü ve Çin tarihi ile de ilgileniyorum. Çin'e ilk kez 2006 yılında geldim. Benim yaşadığım şehirde deniz yoktu. Denizi ilk kez Qingdao'ya geldiğimde gördüm. Çok etkilenmiştim. Ailem burada. Kocam Çinli. İki çocuğumuz var."

10 yılı aşkın süredir Çin'de yaşayan Ekaterina, Çin'in hızlı gelişimine tanık olduğunu söyledi.

SES 2 (Çince): FOMENKO EKATERİNA, Çin'in doğusunda yer alan Çin Petrol Üniversitesi'nde yabancı dil öğretmeni:

"Uzun yıllar Çin'de yaşadım ve çok fazla değişikliğe tanık oldum. Sıradan insanların geliri çok arttı ve Çin'deki ekonomik değişimler inanılmaz, ki bu tüm dünya tarafından kabul ediliyor. Çin sıradan insanlar, Çinliler ve hatta yabancılar için kariyerlerini geliştirmeleri, hayatlarını değiştirmeleri ve hayallerini gerçekleştirmeleri için birçok fırsat yarattı. Çin'in bu kadar çok insan için bu denli fırsat yaratmasının bir lütuf olduğunu düşünüyorum."

Rus öğretmen, şimdi işinin Çin ve Rusya'daki öğrenciler arasındaki kültürel alışverişi daha da ilerletmek olduğunu söyledi.

SES 3 (Çince): FOMENKO EKATERİNA, Çin'in doğusunda yer alan Çin Petrol Üniversitesi'nde yabancı dil öğretmeni:

"Altı yıl önce, Rusya'da Çinli çocukların Rus yaşıtlarıyla Çin kültürünü, Çin'deki yaşamlarını ve okullarını tanıtabilecekleri etkinlikler organize etmeye ve okullar bulmaya başladım. Bu vesileyle Rus öğrenciler de Çinli öğrencilere geleneksel festivallerini, okullarını ve kendi şehirlerini anlatabiliyor. Umarım bu yolla daha fazla öğrenci birbirini anlayabilir. Ayrıca amacım Çin ile Rusya arasındaki kültürel alışverişi daha da teşvik etmek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qingdao'dan bildiriyor.(XHTV)