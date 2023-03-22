Çin'de Yaşayan Rus İş İnsanı: Yabancılara Çin'deki Değişimi Anlatmak İstiyorum

SES 1 (İngilizce): ANASTASIIA SLAVICH, Zhengyang Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Satış Müdürü

"Herkese merhaba. Benim adım Anna. Canlı yayın odamıza tekrar hoş geldiniz. Bugün size yeni modelimizi tanıtacağım."

Anastasiia, Zhejiang eyaletinin Yongkang kentindeki bir yerel şirkette donanım ürünlerinin satış müdürlüğünü yapıyor.

Buraya 2018'de taşındı ve o zamandan beri burada yaşıyor.

SES 2 ( Çince ): ANASTASIIA SLAVICH, Zhengyang Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Satış Müdürü:

"Eskiden Rusya'da çalışıyordum. 2013'te Zhejiang Üniversitesi'ne başvurdum ve burada yaklaşık altı ay Çince öğrendim. Zhejiang'a ilk geldiğimde çok güzel olduğunu düşündüm. İnsanlar dost canlısıydı ve yemekler lezzetliydi. Rusya'ya döndükten sonra Çin'i özlemeye başladım. Sonunda eşimle birlikte Çin'de çalışmaya karar verdik. Artık bir satış müdürüyüm ve birçok Rus müşterim var."

SES 3 (Çince): ANASTASIIA SLAVICH, Zhengyang Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Satış Müdürü:

"Son on yıllık dönemde şirketimiz sürekli değişim sergiledi. Fabrikamız dijitalleşti ve daha akıllı hale geldi. Ürünlerimiz daha şık görünüyor ve daha kaliteli. Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkında videolar hazırlamak ya da canlı yayınlar yapmak ve değişiklikleri yurtdışındaki dostlarımıza göstermek istiyorum."

SES 4 (Çince): ANASTASIIA SLAVICH, Zhengyang Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Satış Müdürü:

"Şirketimin yanı sıra Çin'in de her bakımdan büyük değişim gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Seyahat etmeyi sevdiğim için bu değişimleri gözlemleyebiliyorum."

SES 5 (Çince): ANASTASIIA SLAVICH, Zhengyang Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Satış Müdürü:

"Buradaki hayatımı seviyorum. Oğlum burada dünyaya geldi. Çin köylerinin çok güzel olduğunu ve Çin'in kırsal canlanma çabalarının başarılı olduğunu düşünüyorum. Kendim ve Çin hakkında, Çin'deki değişiklikler ve Çin'e yönelik algılar konusunda yabancı dostlarımla hikayeler paylaşmak istiyorum. Benim gibi onların da Çin'de değişiklikleri öğrenince şaşıracağına ve en sonunda Çin'e aşık olacaklarına inanıyorum. Çin, seni çok seviyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor.

(XHTV)