Çin'de Yapay Zeka ve Alçak İrtifa Ekonomisi Temalı Fuar Başladı

HAİKOU, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da pazar günü başlayan 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, bu yıl ilk kez yapay zeka (AI) ve alçak irtifa ekonomisi temalı özel sergi alanlarına ev sahipliği yapıyor.

Fuar kapsamında ilk kez düzenlenen alçak irtifa ekonomisi bölümünde elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçakları, uçan arabalar ve insansız hava araçları sergileniyor. Etkinlik, 18 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.