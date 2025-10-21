Çin'de Yapay Zeka Kullanımı Dijital Ekonomiyi Hızlandırıyor

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yapay zeka kullanımındaki büyük artış, ülkenin dijital ekonomisinin büyümesini hızlandırıyor. Kilit önemdeki teknolojilerdeki atılımlar ve güçlü politika desteği de ülkede yapay zekanın sektörlere ve günlük hayata hızla entegre olmasını sağlıyor.

Küresel yapay zeka patentlerinin yüzde 60'ını elinde bulunduran Çin'in bu sektördeki hızlı gelişimi, işletme sayısındaki büyük artış, sektörel büyüme ve DeepSeek gibi yerli büyük modellerdeki inovasyonlarla kendini gösteriyor.

Çin'de bol veri kaynakları ve eksiksiz sektörel sistemle desteklenen dijital ekonomi, güçlü bir ivme sergiliyor. Veri işletmelerinin sayısı 2024 itibarıyla 400.000'i aşarken, veri sektörünün büyüklüğü ise 5,86 trilyon yuana (yaklaşık 826 milyar ABD doları) ulaştı. Bu rakamlar, 2020'ye göre yüzde 117 artışa işaret ediyor.

Öte yandan yapay zeka uygulamalarının tarımdan imalata ve kamu hizmetlerine kadar birçok alanda kullanımı da üretkenliğin artırılmasında ve geleneksel sektörlerin dönüşümünde somut sonuçlar ortaya koyuyor.

Dijital ekonominin akıllı ekonomiye dönüşümünü ve akıllı toplumu teşvik etmek için sürekli çaba gösteren Çin'de bu yılın başlarında "Yapay Zeka Artı" inisiyatifi başlatıldı. İnisiyatifle, yapay zekayı destekleyen altyapının güçlendirilmesi ve yapay zeka teknolojisinin ekonomik ve sosyal alanlara entegrasyonunun hızlandırılması hedefleniyor.