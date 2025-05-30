Çin'de Yapay Zeka İşbirliği Forumu Düzenlendi

Çin'de Yapay Zeka İşbirliği Forumu Düzenlendi
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2025 Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Yapay Zeka İşbirliği Forumu, Tianjin'de yapıldı. Forumda yapay zeka teknolojileri, uygulamaları ve güvenlik riskleri gibi konular tartışıldı. Çin, üye ülkeleri yapay zeka uygulama merkezi kurmaya davet etti.

TİANJİN, 30 Mayıs -- 2025 Çin- Shanghai İşbirliği Örgütü Yapay Zeka İşbirliği Forumu, "Zeka Çin'de Birleşiyor, Bilgelik Shanghai İşbirliği Örgütü'ne Fayda Sağlıyor" temasıyla perşembe günü Çin'in Tianjin kentinde düzenlendi.

Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerinden gelen yapay zeka sektörü temsilcileri ve akademisyenler, yapay zeka teknolojisindeki atılımlar, gelişim yollarının araştırılması, uygulama örneklerinin paylaşılması ve geleceye dönük beklentilerinin yanı sıra güvenlik riskleri ve düzenleyici yönetişim gibi konulara odaklanan bir dizi tartışmaya katıldı.

Çin, forumda açıklanan plan uyarınca Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkelerini bir yapay zeka uygulama merkezi kurmak üzere birlikte çalışmaya davet etti.

Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Yapay Zeka Uygulama İşbirliği Merkezi İnşaat Planı'nda yetenek geliştirme, gelişmiş endüstriyel işbirliği ve açık kaynak hizmetlerinin sağlanması konusunda ileri seviye işbirliği gibi hedefler de yer alıyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Yetkilisi Huang Ru forumda yaptığı konuşmada, yapay zeka teknolojisi ve uygulamalarında işbirliğinin hızlandırılmasının, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün ekonomik ve sosyal kalkınmasına canlılık kazandırıp kapsayıcı küresel kalkınmasını ileriye taşıyacağını ve küresel dijital uçurumu kapatmada köprü olarak hizmet vereceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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