Çin'de Yangtze Nehri'ndeki Batık Gemi Enkazı Seyir Güvenliği İçin Kaldırıldı

Yangtze Nehri su yolu idaresinden bir kurtarma ekibi, Salı günü Wuhan'daki Yangtze Nehri'nin orta kesimindeki bir gemi enkazını kaldırmayı başardı.

Yangtze Nehri su yolu idaresinden bir kurtarma ekibi, Salı günü Wuhan'daki Yangtze Nehri'nin orta kesimindeki bir gemi enkazını kaldırmayı başardı.

İdareye göre bu, Yangtze Nehri'nin ana akıntısındaki geçidi temizlemeyi amaçlayan bir projenin parçası olan ilk kurtarma operasyonuydu.

Erhang 9566 adlı batık gemi, 4 yıl önce nehir tabanına oturmuştu.

Üzerinde akaryakıt kalıntısı da bulunan büyük boyutlu enkaz, yerel ekolojik çevreyi ve seyir güvenliğini olumsuz etkiliyordu.

Kurtarma ekibi, Eylül ayı başında batığın bulunduğu bölgeye 1.000 tonluk bir vinç gemisi, başka gemiler ve ekipmanlar gönderdi.

Ekip daha sonra, enkazı sudan çıkarmadan önce tarama testi, kum temizleme, yağ toplama ve gövde kesme gibi bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

SES (Çince): HE LE, Wuhan Su Acil Durum Kurtarma Üssü Direktör Yardımcısı:

"Batık geminin başarılı bir biçimde kurtarılması, seyir ortamını ve verimliliğini etkili şekilde iyileştirirken, Yangtze Nehri'nin ekolojik ortamını korudu. Kurtarma ayrıca, Yangtze Nehri'nin ana akıntısındaki gemi enkazlarının sistematik olarak kurtarılması konusunda bize deneyim sağlıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor. (XHTV)