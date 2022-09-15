Çin'de Yangling Tarım Fuarı Açıldı
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YANGLİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Yangling bölgesinde düzenlenen 29. Çin Yangling Tarımsal Yüksek Teknoloji Fuarı'nda sergilenen tarımsal ürünleri inceleyen ziyaretçiler, 15 Eylül 2022.
YANGLİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Yangling bölgesinde düzenlenen 29. Çin Yangling Tarımsal Yüksek Teknoloji Fuarı'nda sergilenen tarımsal ürünleri inceleyen ziyaretçiler, 15 Eylül 2022. Beş gün sürecek olan Çin Yangling Tarımsal Yüksek Teknoloji Fuarı Perşembe günü açıldı. (Fotoğraf: Zou Jingyi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel