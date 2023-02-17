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Çin'de Yangına Müdahale Eden İtfaiyecilerin Üniformaları Soğuktan Buz Tuttu

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Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bir grup itfaiyecinin acil olarak müdahale ettikleri yangın sırasında ıslanan üniformaları dondurucu soğuk nedeniyle buz tuttu.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bir grup itfaiyecinin acil olarak müdahale ettikleri yangın sırasında ıslanan üniformaları dondurucu soğuk nedeniyle buz tuttu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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