Çin'de Yangına Müdahale Eden İtfaiyecilerin Üniformaları Soğuktan Buz Tuttu
Güncel Haberler
Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bir grup itfaiyecinin acil olarak müdahale ettikleri yangın sırasında ıslanan üniformaları dondurucu soğuk nedeniyle buz tuttu.
Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bir grup itfaiyecinin acil olarak müdahale ettikleri yangın sırasında ıslanan üniformaları dondurucu soğuk nedeniyle buz tuttu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel