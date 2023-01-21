Çin'de Yaklaşan Yeni Yıl Öncesi Fener Festivali Düzenlendi Güncel Haberler Xİ'AN, 21 Ocak (Xinhua) -- Çinliler, bu yıl 22 Ocak'ta kutlanacak Çin Yeni Yılı ya da diğer bir deyişle Bahar Festivali'ne hazırlanıyor. Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki tarihi surlarda, yaklaşan Çin Yeni Yılı öncesinde düzenlenen fener festivalini ziyaret eden insanlar, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua) Xİ'AN, 21 Ocak (Xinhua) -- Çinliler, bu yıl 22 Ocak'ta kutlanacak Çin Yeni Yılı ya da diğer bir deyişle Bahar Festivali'ne hazırlanıyor. Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki tarihi surlarda, yaklaşan Çin Yeni Yılı öncesinde düzenlenen fener festivalini ziyaret eden insanlar, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua) Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki tarihi surlarda, yaklaşan Çin Yeni Yılı öncesinde düzenlenen fener festivalini ziyaret eden insanlar, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua) Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki tarihi surlarda, yaklaşan Çin Yeni Yılı öncesinde düzenlenen fener festivalini ziyaret eden insanlar, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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