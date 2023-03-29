Çin'de Yakıt Hücreli Araç Pazarı Gelişiyor

Orta kapasiteli hidrojen yakıt hücresi ile çalışan bir halk otobüsü (Sağda), Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Pudong Yeni Bölgesi'nin Lingang yeni bölgesinde bulunan bir hidrojen yakıt ikmal istasyonuna yaklaşıyor, 15 Aralık 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Son yıllarda yakıt hücreli araç (FCV) pazarında hızlı bir gelişme gören Çin'de 2016-2022 döneminde FCV satışlarının toplam yıllık büyüme oranı yüzde 32,3'e ulaştı.

Çin Makine Endüstrisi Federasyonu Başkan Yardımcısı Luo Junjie Salı günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dönemde Çin'de yaklaşık 10.300 adet yakıt hücreli araç satıldığını söyledi.

Bir tür elektrikli araç olan FCV'ler, bir motoru çalıştırmak için gereken elektriği üretmek için hidrojen gazı kullanıyor.

Luo, Çin'in hidrojen enerjisi endüstrisinin gelişimini aktif olarak desteklediğini ve sektöre daha fazla yatırım kanalize etmek için bir dizi politika geliştirdiğini söyledi.

Endüstrinin henüz gelişiminin ilk aşamalarında olduğuna dikkat çeken Luo, teknoloji alışverişlerinde küresel işbirliğini derinleştirmeye ve endüstriyel zincirin maliyetini azaltmak ve büyük ölçekli hidrojen enerjisi uygulamasını desteklemek için ekipman geliştirmeye yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin, karbon zirvesine ve karbon nötr olma hedeflerine doğru hızla ilerlerken, geçen yıl 2021-2035 dönemi için hidrojen enerjisinin geliştirilmesine ilişkin bir plan yayımladı.

Plana göre, 2025 yılına kadar Çin, ülkedeki FCV sahipliğinin yaklaşık 50.000 birime ulaşmasıyla birlikte nispeten eksiksiz bir hidrojen enerjisi endüstrisi geliştirme sistemi kuracak.