Çin'de Yabancı Turistlere Vergi İadesi Hizmeti Veren Mağaza Sayısı 10.000'i Aştı
Çin Devlet Vergi İdaresi'nin açıkladığı verilere göre, yılın ilk sekiz ayında yabancı turistlerin vergi iadesi talepleri yüzde 247,8 artış gösterdi. Vergi iadesi yapılabilen ürünlerin satışları ve toplam iade tutarları da önemli oranlarda arttı.
Çin'de yabancı turistlere vergi iadesi hizmeti veren mağazaların sayısı ağustos sonunda 10.000'i aştı.
Çin Devlet Vergi İdaresi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, yılın ilk sekiz ayında vergi iadesi talep eden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 247,8 artarken, vergi iadesi yapılabilen ürünlerin satışları ve toplam iade tutarları sırasıyla yüzde 97,5 ve yüzde 96,9 olarak artış gösterdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)