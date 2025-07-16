Çin'de Yabancı Turist Girişi %30,2 Arttı

Çin'de Yabancı Turist Girişi %30,2 Arttı
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2025 yılının ilk yarısında Çin'i ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %30.2 artarak 38.05 milyon sınır ötesi seyahat gerçekleştirildi. Vizesiz girişlerdeki artış dikkat çekiyor.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Havalimanından turistlerin girişini gösteren görüntüler

Çin'i ziyaret eden yabancılar, 2025 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artışla geliş ve gidişler de dahil olmak üzere toplam 38,05 milyon sınır ötesi seyahat gerçekleştirdi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'i ziyaret eden yabancılar, 2025 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artışla geliş ve gidişler de dahil olmak üzere toplam 38,05 milyon sınır ötesi seyahat gerçekleştirdi.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin çarşamba günü yaptığı açıkladığı verilere göre ülkeye vizesiz girişler keskin şekilde artmaya devam ederken yılın ilk 6 ayında 13,64 milyon yabancı turist Çin'e vizesiz giriş yaptı.

Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 53,9'luk bir artış kaydederek toplam yabancı turist girişlerinin yüzde 71,2'sini oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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