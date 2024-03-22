Çin'de Yabancı Sermayeli Şirketlerin Kuruluşu Arttı

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin genelinde 2024 yılının ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 artışla yaklaşık 7.160 adet yabancı sermayeli yeni firma kuruldu.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde Çin anakarasında fiili kullanımda olan doğrudan yabancı yatırım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,9 azalarak 215,09 milyar yuan (yaklaşık 30,29 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Yüksek teknolojili imalat sektöründeki doğrudan yabancı yatırım ise yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak 28,27 milyar yuana yükseldi.

Bakanlık, Fransa'dan gelen doğrudan yabancı yatırımların yüzde 585,8, İspanya'dan gelenlerin yüzde 399,3 ve Avustralya'dan gelenlerin yüzde 144,5 oranında arttığını kaydetti.